Uniti : nouvelle étape de développement

(Boursier.com) — Le Groupe Uniti, promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, engage une nouvelle étape de son développement avec la réalisation d'une première opération de croissance externe et l'acquisition de 75% du capital de la société PREMIERE PIERRE, promoteur spécialisé dans la vente de logements neufs en accession.

Jean-Paul Sommain, fondateur et actuel dirigeant de PREMIERE PIERRE, conserve 25% du capital et continue à en assurer la direction générale et le développement sur les prochaines années.