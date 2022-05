Uniti lance une augmentation de capital à 2,85 euros par action

(Boursier.com) — Le promoteur immobilier Uniti a annoncé le lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires pour un montant brut maximum de 7,98 ME, par l'émission d'un nombre maximal de 2.800.000 actions nouvelles au prix unitaire de 2,85 euros.

Les actionnaires inscrits en compte à la date du 12 mai 2022 (après clôture du marché) bénéficieront d'un délai de priorité de souscription, non négociable et non cessible. Le délai de priorité sera ouvert du 13 mai 2022 au 19 mai 2022 (inclus) à 17 heures (heure de Paris).

Dans le cadre du délai de priorité, les actionnaires pourront souscrire à titre irréductible à hauteur de leur quote-part dans le capital social de la société. Un actionnaire de la Société pourra souscrire une Action Nouvelle à titre irréductible s'il détient au moins 1 action à la date de valeur (soit le 12 mai 2022 après la clôture du marché). Les actionnaires pourront également souscrire à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant au titre de leur ordre à titre irréductible.

Les Actions Nouvelles non souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité seront proposées dans le cadre de l'offre au public. L'offre au public des Actions Nouvelles sera ouverte du 13 mai 2022 au 19 mai 2022 (inclus) à 17 heures (heure de Paris).

Les fonds permettront à la Société de renforcer sa structure financière en vue de développer sa présence sur l'ensemble du territoire national à travers notamment le développement de nouvelles agences régionales, et lancer plusieurs projets sécurisés de son pipeline de projets en développement, en particulier sur les marchés dynamiques du logement résidentiel géré et des résidences services seniors.

Le lancement de l'augmentation de capital est concomitant au renouvellement du partenariat stratégique et financier de long terme conclu en juillet 2019 avec SILVER HOLDING (société contrôlée par PGIM Real Estate). Dans ce cadre, SILVER HOLDING a confirmé son intention de participer à l'augmentation de capital. Parallèlement, Uniti et SILVER HOLDING ont convenu de créer d'ici le 30 juin 2022 une nouvelle joint-venture dotée de moyens financiers pour développer un nouveau portefeuille d'opérations.

Dans la continuité de la première joint-venture constituée en juillet 2019, qui aura contribué au déploiement de 13 opérations immobilières représentant près de 220 ME de volume d'affaires TTC, cette nouvelle société commune a pour objet de poursuivre le développement de logements sociaux et intermédiaires, ainsi que celui de logements à loyer accessible en résidences gérées. La nouvelle structure sera détenue à parité par les deux partenaires et dotée de 22 ME de capacité d'investissement (dont 20 ME prenant la forme d'une ligne de crédit revolving octroyée par SILVER HOLDING) dédiée au financement des phases d'études et de montage des projets de promotion et d'acquisition des terrains.