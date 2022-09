Uniti lance la construction d'un ensemble immobilier à Sète

(Boursier.com) — UNITI , promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, annonce le démarrage du chantier de l'opération BELLEVUE Saint Clair sur l'avenue Gilbert Martelli dans le nouveau quartier RIVE SUD de la ville de Sète.

Au coeur d'un projet de renouvellement urbain de grande ampleur, cette opération est une illustration concrète de la vision du parcours résidentiel pour tous par UNITI, du logement social à la résidence seniors abordable, en passant par la production de biens immobiliers destinés à l'accession libre et à l'investissement. Cet ensemble de 228 logements sera livré en début d'année 2024...

UN PROJET URBAIN AMBITIEUX ET PORTEUR DE SENS

Troisième commune de l'Hérault avec 45.000 habitants et premier port de pêche de Méditerranée, Sète propose un cadre de vie privilégié à ses habitants. Fort de son attractivité et avec le concours de l'opérateur d'aménagement SA ELIT, la commune a engagé un projet de renouvellement urbain de grande ampleur à l'entrée Est de la ville le long du canal de la Peyrade et de la zone portuaire.

Le quartier Rive Sud est porteur des ambitions de Sète pour répondre aux besoins de logements de qualité accessible à tous, tout en limitant l'étalement urbain. Cette reconquête des friches industrielles vers l'est en direction de Frontignan et Balaruc est un acte urbain majeur pour la commune et le rayonnement de l'agglomération. Avec ce projet, la ville renoue avec son port grâce à une promenade piétonne en surplomb qui permettra de contempler l'activité portuaire. UNITI est fier de participer à cette première phase en mobilisant tous ses savoir-faire...