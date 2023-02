Uniti intègre le palmarès des Champions de la Croissance

(Boursier.com) — Pour la 7e année consécutive, le palmarès 2023 des Champions de la Croissance, met à l'honneur les 500 entreprises françaises indépendantes les plus dynamiques, ayant enregistré une croissance significative de leur chiffre d'affaires sur la période 2018-2021, et ayant généré au minimum 100 kE de chiffre d'affaires en 2018 et 1,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.

Le promoteur immobilier Uniti figure dans le top 30 des promoteurs immobiliers français, et fait son entrée dans ce palmarès multi-sectoriel en se classant à la 20ème place dans son secteur d'activité "Immobilier" et en 294ème position sur les 500 lauréats.

Ainsi, avec un chiffre d'affaires de 101,1 ME en 2021, Uniti a enregistré une croissance annuelle moyenne de 25,01% sur la période de référence (2018-2021) et a doublé ses effectifs.

Dans un contexte toujours plus important de pénurie de logements résidentiels et grâce à un modèle économique à prix maîtrisé, Uniti a enregistré au 1er semestre 2022 une croissance de 60% de son chiffre d'affaires à 67,9 ME (+40% à périmètre constant), et a annoncé, dans son communiqué de presse du 31 octobre 2022, avoir pour objectif de réaliser pour l'exercice 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 150 ME (vs 101,1 ME sur l'année 2021).

Uniti dispose d'un portefeuille d'opérations sous maîtrise foncière et en production chantier de plus de 6.500 logements, aussi bien en logements conventionnés qu'en résidences gérées, représentant un volume d'affaires TTC de plus de 1,1 milliards d'euros à livrer sur les 3 prochaines années.