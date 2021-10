Uniti : excellente visibilité et des objectifs ambitieux

(Boursier.com) — Uniti a réalisé au 1er semestre 2021 un chiffre d'affaires de 42,5 millions d'euros, en croissance de 40,7% par rapport au 1er semestre 2020 (30,2 ME).

L'Ebitda retraité s'établit à 4,3 ME au 1er semestre 2021, en retrait de 16,1% par rapport à un 1er semestre 2020 qui était exceptionnellement élevé (5,1 ME) du fait de la composition du portefeuille des opérations contribuant à l'avancement, du gel des dépenses externes et du recours au chômage partiel dans le contexte de crise sanitaire. Ainsi, le taux de marge Ebitda revient au 1er semestre 2021 à un niveau plus normatif de 10,1% (16,9% au 1er semestre 2020).

L'Ebit retraité ressort à 4,6 ME au 1er semestre 2021 (taux de marge EBIT de 10,8%), en retrait de 7,6% par rapport au 1er semestre 2020.

Le bénéfice net des sociétés intégrées s'établit à 0,7 ME (taux de marge nette de 1,7%). Enfin, après déduction des intérêts minoritaires, le bénéfice net part du Groupe s'établit à 0,4 ME à comparer à un bénéfice de 0,1 ME un an plus tôt.

"Uniti a réalisé de très bonnes performances au 1er semestre 2021, illustrées par l'accélération de la croissance de son chiffre d'affaires et la bonne maîtrise de sa rentabilité opérationnelle dans une phase d'investissements importants. La forte augmentation de l'activité commerciale confirme non seulement la pertinence de notre positionnement sur le marché du logement résidentiel accessible à tous dans un contexte toujours plus important de pénurie de logements, mais aussi la puissance de notre modèle économique de vente en bloc qui optimise les conditions d'engagement et de gestion de nos opérations", commente Stéphane Oria, Président-Directeur général d'Uniti.

Situation financière

Compte tenu d'une trésorerie disponible de 36,8 ME au 30 juin (32,2 ME au 31 décembre 2020), l'endettement financier net du groupe s'établit à 33,2 ME (34,6 ME au 31 décembre 2020).

La dette financière brute consolidée s'élève à 70 ME au 30 juin (66,8 ME au 31 décembre 2020).

Le montant total des capitaux propres consolidés est de 16,9 ME (16,1 ME au 31 décembre 2020).

Perspectives

La profondeur du portefeuille d'opérations en carnet de commandes confère au Groupe Uniti une excellente visibilité sur la dynamique de forte croissance de ses activités. Ses perspectives à moyen terme sont ainsi soutenues par un portefeuille global de 6.000 logements conventionnés et gérés à livrer sur les 3 prochaines années, représentant un volume d'affaires total proche de 950 ME TTC.

"Nous franchissons actuellement un cap dans notre plan de développement. Nous avons ainsi dépassé au cours du troisième trimestre la barre symbolique du millième logement livré depuis notre création et accélérons désormais notre croissance avec près de 6.000 logements sous maîtrise foncière et en production chantier à livrer sous 3 ans. Ce solide carnet de commandes et la qualité du portefeuille d'opérations en développement, aussi bien dans le logement conventionné que le logement géré, nous procurent une excellente visibilité sur notre croissance future", commente Stéphane Oria.

Uniti confirme sa volonté d'être actif dans la concentration du marché de la promotion immobilière en France. Uniti rappelle avoir réalisé fin septembre 2021, sa première opération de croissance externe avec l'acquisition de 75% du capital de la société Première Pierre, promoteur spécialisé dans la vente de logements neufs en accession.

Le Groupe Uniti bénéficie de conditions très favorables pour poursuivre une stratégie de croissance pérenne et rentable centrée sur des marchés résidentiels porteurs (logement conventionné et géré). Groupe envisage ainsi une croissance soutenue de l'activité sur les deux prochaines années, et se fixe pour objectifs ambitieux de se rapprocher des seuils de 100 ME de chiffre d'affaires en 2021 et de 200 ME en 2022.