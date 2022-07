UNITI et PGIM Real Estate engage une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique et financier de long terme

(Boursier.com) — UNITI , promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, et PGIM Real Estate annoncent avoir franchi une nouvelle étape de leur partenariat stratégique et financier de long terme avec la création d'une nouvelle joint-venture de promotion, UNITI CROISSANCE 2.

Cette société commune constitue un nouvel accélérateur de développement de l'activité de promotion immobilière du groupe UNITI pour ses programmes d'accession sociale, de logements intermédiaires ou de logements en résidences gérés.

Conformément au communiqué de presse du 12 mai 2022 et concomitamment à leur souscription à l'augmentation de capital de 7,98 ME réalisée en mai 2022, SILVER HOLDING (société contrôlée par PGIM Real Estate) et UNITI se sont engagés à apporter près de 22 ME d'apport en fonds propres à cette joint-venture.

Ces ressources financières permettront d'accélérer la croissance du groupe UNITI sur les marchés dynamiques du logement résidentiel conventionné et géré, et en particulier des résidences services seniors (RSS), en sécurisant le déploiement d'un portefeuille d'opérations représentant un volume d'affaires de plus de 220 ME de production de résidentiel neuf.

Depuis la signature du premier protocole de partenariat en 2019, UNITI et PGIM Real Estate ont mis en oeuvre un partenariat de croissance pour développer une offre d'immobilier résidentiel accessible à tous. UNITI CROISSANCE 2 s'inscrit dans la continuité de la première joint-venture constituée en juillet 2019, qui a contribué au développement d'un volume d'affaires d'opérations immobilières de plus de 200 ME. La première utilisation des fonds d'UNITI CROISSANCE 2 portera sur le développement prochain d'une nouvelle résidence services seniors à Toulouse-Muret dont la livraison est prévue en 2024.

Dans une conjoncture économique incertaine, cette nouvelle étape du partenariat entre les deux entreprises témoigne de l'adhésion de PGIM Real Estate à la stratégie du groupe UNITI et confirme son engagement à accompagner son important développement.

Fort d'un positionnement solide, d'un modèle économique de vente en bloc performant et d'un pipeline de projets de plus de 1 milliard d'euros, le groupe UNITI a pour ambition de devenir un acteur national majeur de la promotion de logements accessibles sous toutes ses formes...