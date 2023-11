Uniti : émission obligataire de 13 ME

(Boursier.com) — Le promoteur immobilier Uniti annonce avoir finalisé le 31 octobre 2023 une nouvelle émission obligataire sous forme de placement privé d'un montant de 13 millions d'euros, intégralement souscrite par la Caisse de prévoyance du personnel de la Sécurité sociale et assimilés (CAPSSA).

Les obligations émises affichent une maturité de 5 ans et sont admises aux négociations sur Euronext Access Paris. Après un premier Euro PP souscrit en mai 2023, ce nouveau soutien de CAPSSA va permettre de renforcer la stratégie de développement d'Uniti sur le marché des résidences services seniors (RSS), sur lequel le groupe prévoit 15 nouvelles livraisons entre 2023 et 2025. Le produit de l'émission contribuera ainsi à financer le lancement de 6 nouvelles résidences localisées en Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur.