Uniti devient Partenaire Majeur du Rugby Club Toulonnais

(Boursier.com) — UNITI , promoteur immobilier de référence au service de la mixité sociale, devient Partenaire Majeur du Rugby Club Toulonnais à compter de la nouvelle saison 2022/2023. UNITI sera présent sur le short des rouge & Noir en TOP 14 comme en Coupe d'Europe. Ce partenariat renforce ainsi les liens économiques développés depuis l'origine du Groupe dans le département du Var et plus généralement dans la Région Sud Provence Alpes Côte-d'Azur.

Plus fondamentalement, ce partenariat traduit un alignement d'UNITI et du RCT autour de valeurs essentielles :

l'esprit d'équipe pour atteindre des objectifs communs,

l'engagement de chacun pour transformer les essais en succès,

le respect des collaborateurs et des partenaires,

la solidarité et l'engagement sociétal à travers le développement de projets accessibles à tous et moteurs de cohésion et d'inclusion sociale.

Ainsi, UNITI accompagnera le programme "RCT Passion" visant à soutenir les clubs formateurs du grand quart sud-est de la France. UNITI contribuera au financement des dotations de matériel fourni par le RCT à ses clubs partenaires.

UNITI accompagnera également la Fondation RCT à travers des actions de solidarité permettant à des municipalités de la région de faire bénéficier à des enfants d'une expérience au coeur du RCT et du Stade Mayol.

Considérant le sport comme un vecteur fort de lien social, UNITI accompagne et soutien depuis de nombreuses années des clubs amateurs ou professionnels et des associations dans diverses disciplines (FC Sète, Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, Arago Sète Volley-ball, Colomiers Rugby et Stade Toulousain).

A l'occasion de la signature de ce nouveau partenariat, Stéphane ORIA, Président Directeur Général d'UNITI, a déclaré : "Nous sommes des bâtisseurs, des hommes et des femmes d'engagement et c'est pour UNITI un véritable honneur de pouvoir accompagner le Rugby Club Toulonnais dans sa reconstruction vers le sommet. Nous avons été particulièrement séduits par le projet et la vision de son Président, Bernard Lemaître. Nous partageons ainsi de nombreuses valeurs avec le RCT : un club engagé, populaire, proche des gens et qui occupe une place incontournable dans l'histoire du rugby français. Nous sommes extrêmement fiers d'intégrer cette grande famille autour de grands joueurs, actuels et anciens, ainsi que des grands noms de ce sport".