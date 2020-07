Uniti : développement d'un portefeuille de 200 ME sous 2 à 3 ans

(Boursier.com) — Le Groupe UNITI, promoteur immobilier de projets favorisant l'accès au logement conventionné en France, annonce la signature d'un partenariat majeur, renouvelable, pour la construction de 20 Résidences Services Seniors (RSS) au cours des deux à trois prochaines années. L'ensemble de ce portefeuille représente un volant de chiffre d'affaires estimé entre 190 ME et 245 ME pour UNITI, sous 2 à 3 ans. Il viendra augmenter un backlog déjà conséquent, engrangé à la suite de la création et du financement d'UNITI CROISSANCE (joint-venture avec un fonds géré par PGIM Real Estate).

Fort de sa capacité à identifier et développer des projets pour l'habitat conventionné et pour toutes les classes d'âges, UNITI s'est imposé comme un acteur national de référence pour aider les communes à respecter leurs engagements au regard de la loi SRU et pour permettre aux sociétés HLM d'augmenter leurs capacités de production de logements.

Poursuivant sa stratégie du parcours résidentiel pour tous, UNITI a développé depuis plus d'un an, un programme de 20 RSS avec l'appui de son partenaire AQUARELIA, gestionnaire de RSS depuis plus de 25 ans. Ce projet s'étend sur plusieurs régions où le Groupe UNITI s'est implanté dans le cadre de son développement autour de l'habitat social et aidé.

A travers ce partenariat, PRIMONIAL REIM, acteur majeur de la gestion d'actifs immobiliers s'engage dans un processus d'acquisition des résidences en VEFA et scelle les modalités de l'accord entre UNITI, promoteur, et AQUARELIA, gestionnaire exclusif de ces résidences dans le cadre d'un BEFA (bail en l'état futur d'achèvement).