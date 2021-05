Uniti anticipe de la croissance pour le prochain exercice

(Boursier.com) — En dépit d'un marché national fortement impacté par la crise sanitaire et la réévaluation des politiques locales d'urbanismes constatée sur certains territoires suite aux évolutions des majorités municipales, Uniti a réalisé un chiffre d'affaires de 80,2 millions d'euros sur l'exercice 2020, en croissance de +13,4% par rapport à l'exercice précédent (70,7 ME).

En l'absence de croissance enregistrée au 1er semestre 2020 où l'activité du groupe s'est établie à 30,2ME (-0,3%), la performance constatée sur l'année 2020 résulte à la fois de la relance, à compter du mois de juin 2020, des opérations en phase de production chantier et du rebond des activités de montage (dépôt et instruction PC) et de développement au second semestre 2020. Ainsi, près de 900 lots ont été actés (Ventes en l'Etat Futur Achèvement ou VEFA) sur l'année 2020 dont 85% au second semestre, représentant un chiffre d'affaires TTC proche de 145 ME à déployer au cours des deux prochaines années.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires réalisé par le groupe sur les 6 derniers mois de l'année 2020 s'établit à 50 ME, en croissance de 23,7% par rapport à 2019 (40,4 ME). Ce résultat traduit la capacité d'Uniti à développer son portefeuille d'opérations immobilières et à le convertir rapidement à la vente en identifiant, très tôt dans son processus de montage, l'acheteur en VEFA (vente en blocs auprès de bailleurs sociaux ou fonds institutionnels). A ce jour, le portefeuille du groupe comprend près de 6.100 lots (environ 70 opérations) représentant un volume d'affaires TTC proche de 950 ME.

L'Ebitda retraité s'établit à 9,4 ME sur l'exercice 2020, en progression de +48,2% par rapport à 2019 (6,4 ME), soit un taux de marge Ebitda de 11,8% (9% sur l'année 2019). Cette performance opérationnelle reflète l'amélioration en valeur absolue et en valeur relative de la marge brute dégagée par les projets,

L'Ebit retraité ressort à 9,2 ME pour l'exercice 2020 (taux de marge EBIT de 11,4%), en progression de +25%.

Le bénéfice net part du Groupe s'établit à 0,6 ME.

Au 31 décembre 2020, l'endettement financier net du groupe s'établit à 34,6 ME (40,8 ME au 31 décembre 2019), composé d'une trésorerie disponible de 32,2 ME (15,5 ME au 31 décembre 2019) et d'une dette financière brute de 66,8 ME (56,2 ME au 31 décembre 2019).

Les échéances de remboursement à moins de 1 an de la dette financière du Groupe, composée à 78% d'emprunts obligataires (95% au 31 décembre 2019), s'élevaient à 26 ME, représentant environ 39% de la dette financière brute totale. Sur ce montant, près de 9 ME ont été remboursés à ce jour. Le solde des échéances de remboursement à court terme sera couvert par la collecte des appels de fonds liés à l'avancement des programmes immobiliers (à titre indicatif, les flux de trésorerie générés par l'exploitation se sont élevés à 5,3 ME sur l'année 2020) et à travers la mise en place d'opérations de refinancement de la dette visant à l'adaptation des échéances aux calendriers de livraison des opérations et à la réduction du coût financier.

Au 31 mars 2021, la trésorerie disponible du Groupe s'établit à 30 ME.

Perspectives 2021

Poursuivant sa focalisation sur le parcours résidentiel pour tous avec l'appui depuis 2017 de son partenaire exploitant Aquarelia, le Groupe Uniti a signé en juillet 2020 un partenariat majeur et renouvelable pour la construction de 20 RSS au cours des deux prochaines années auprès de Primonial REIM, acteur majeur de la gestion d'actifs immobiliers. L'ensemble du portefeuille développé dans le cadre de ce partenariat représente un chiffre d'affaires estimé à 240 ME pour Uniti.

Six opérations représentant 572 lots et un volume d'affaires de 70 ME ont été vendues (VEFA) à Primonial REIM sur l'année 2020 et sont désormais toutes en phase de production chantier pour des livraisons prévues en 2022 et début 2023. Les 14 autres projets de RSS prévus par le partenariat seront déployés au cours des deux prochaines années.

Cet accord permet à Uniti d'accélérer le déploiement de son offre sur le marché des RSS, devenu une cible stratégique pour de nombreux investisseurs institutionnels immobiliers.

Uniti a poursuivi ses actions de renforcement de son équipe dirigeante avec la nomination en septembre 2020 de Gilles Aubagnac au poste de Directeur Administratif et Financier Groupe. Il a pour mission principale de structurer l'organisation, les outils et les processus métiers ainsi que la stratégie de financement du Groupe Uniti afin qu'ils soient adaptés à l'enjeu de croissance.

Concomitamment, Uniti a nommé Patrice Salvagnac au poste de Directeur Technique National. Il a pour mission de renforcer l'organisation technique du Groupe à travers le recrutement, en support aux Directeurs d'agence, de Responsables de programmes immobiliers en charge de la gestion, du suivi et du contrôle des chantiers en cours sur le territoire national, et de contrôler le strict respect des coûts de construction et des délais.

Tout en restant maitrisés, les recrutements envisagés au cours de l'année 2021 auront principalement pour objectif de renforcer les structures techniques dédiées au développement des agences et les fonctions de contrôle.

Le rattrapage d'activité enregistré au second semestre 2020, la performance opérationnelle constatée sur l'année 2020 et la profondeur du portefeuille d'opérations en développement vont soutenir les perspectives de croissance à moyen terme d'Uniti. Dans ce contexte, le Groupe anticipe un prochain exercice en croissance sous l'effet combiné de la continuité de la reprise des activités de production, du démarrage de plusieurs projets programmés au premier semestre 2021 et de la dynamique globale des signatures des actes VEFA depuis plusieurs mois.

Enfin, les deux prochaines années seront mises à profit pour :

- confirmer la pertinence et l'agilité du modèle de vente en bloc dans une nouvelle séquence de développement marquée par l'accélération des activités de promotion ;

- démontrer la force du partenariat conclu avec Aquarelia pour développer rapidement la présence d'Uniti sur le marché des RSS ;

- enrichir l'offre du Groupe sur les autres segments du marché des logements gérés (co-living, étudiants notamment) ;

- optimiser la structure financière du Groupe à travers notamment la restructuration de la dette financière historique ;

- et participer à la phase de consolidation du secteur de la promotion immobilière en France.