Uniti a émis 10,6 ME en Euro PP

(Boursier.com) — Uniti a réalisé avec succès une émission obligataire format Euro PP d'un montant nominal de 10,6 MEUR.

Les obligations d'une valeur nominale de 100.000 euros affichent une maturité de 5 ans, avec une échéance en mai 2028 et un coupon annuel fixe de 8 %.

Elles sont admises aux négociations sur Euronext Access à Paris à compter du 5 mai.

"Cette émission senior non sécurisée donne à UNITI un accès au marché de l'Euro PP et conforte le Groupe dans l'obtention de nouvelles sources de financement moyen/long terme et diversifiées pour soutenir sa stratégie de développement durable sur le marché du logement résidentiel accessible à tous", se félicite le groupe français.

Le produit de cette émission va permettre de financer le lancement de nouveaux programmes immobiliers, en particulier ceux destinés au marché dynamique des résidences services seniors, tout en confortant la structure de financement du Groupe.