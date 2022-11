Uniti : +10% !

(Boursier.com) — Le promoteur immobilier Uniti grimpe de plus de 10% ce jeudi à 2,25 euros, alors que le groupe a vu son chiffre d'affaires s'établir à 67,9 ME au premier semestre, en progression de 60% par rapport au premier semestre 2021. Cette forte croissance reflète la hausse du volume d'activité à périmètre constant (+40%), avec une progression régulière des opérations en phase de production chantier et le démarrage sur le semestre de nouveaux programmes en carnet de commandes, en particulier destinés au marché dynamique des Résidences Services Seniors ("RSS") où 20 projets sont en cours de montage et de déploiement.

La croissance du chiffre d'affaires inclut également un effet de périmètre lié à l'intégration depuis le 30 septembre 2021 de la société PREMIERE PIERRE, dont la contribution au chiffre d'affaires sur la période d'établit à 8,4 ME.

L'EBITDA retraité au premier semestre 2022 s'est élevé à 4,8 ME. Malgré la croissance du chiffre d'affaires, la progression de l'EBITDA retraité s'est établi à +12,6% par rapport au premier semestre 2021 compte tenu de la compression ponctuelle de la marge brute du fait de la livraison de programmes historiques faiblement contributeurs et de l'augmentation des charges de structure pour accompagner l'accélération de la croissance, notamment sur le marché des RSS. Au 30 juin 2022, l'effectif équivalent temps plein du Groupe est proche de 40 personnes.

Compte tenu de l'absence de dotations et reprises nettes aux amortissements et provisions (à comparer à des reprises nettes de 0,3 ME au premier semestre 2021), l'EBIT retraité ressort à 4,8 ME au premier semestre 2022 (taux de marge EBIT de 7,1%), en hausse de +5,1% par rapport au premier semestre 2021.

Après prise en compte de charges financières de 4 ME (dont 2,2 ME liés aux frais financiers sur opérations en cours), le bénéfice net des sociétés intégrées s'établit à 0,8 ME (taux de marge nette de 1,1%). Enfin, après déduction des intérêts minoritaires liés notamment aux performances de UNITI Croissance (joint-venture entre UNITI et PGIM Real Estate) et de PREMIERE PIERRE, le bénéfice net part du Groupe s'établit en perte de 0,6 ME à comparer à un bénéfice de 0,4 ME un an plus tôt.

Portefeuille garni

Le portefeuille global d'opérations en carnet de commandes qui, au 30 juin 2022, comprenait 6.500 logements conventionnés et gérés (100 opérations) représentant un volume d'affaires TTC proche de 1.100 ME. Ce portefeuille d'opérations, développé par le réseau des six agences UNITI et par les équipes de PREMIERE PIERRE, se compose de près de 2.400 logements (39 opérations) en phase de production chantier et 4.100 logements (61 opérations) sous maîtrise foncière et en phase de montage ou d'instruction PC, pour un volume d'affaires TTC estimé de 370 ME et 730 ME respectivement...

Dans ce contexte, hors incidence macroéconomique majeure et en l'absence de nouvelle croissance externe, UNITI prévoit de réaliser pour l'ensemble de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires supérieur à 150 ME (101,1 ME sur l'année 2021).

En dépit des tensions inflationnistes, la rentabilité du Groupe au second semestre devrait être plus élevée qu'au premier semestre, le niveau d'activité plus important sur le second semestre permettant un meilleur amortissement des frais fixes. Par ailleurs, le Groupe poursuit un certain nombre d'actions en vue de financer de façon pérenne son développement en adaptant notamment la maturité de sa dette financière et en réduisant son coût... Parmi les derniers avis d'analystes, GreenSome Finance a ajusté le curseur sur le dossier de 3 à 2,87 euros tout en restant à l'achat.