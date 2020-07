UnitedHealth : solide trimestre

(Boursier.com) — UnitedHealth vient de dévoiler de solides résultats trimestriels et confirme ses objectifs 2020. Le fournisseur américain d'assurance et de soins de santé a réalisé sur les trois mois clos fin juin un profit net de 6,64 milliards de dollars ou un bpa de 6,91$ contre un bénéfice de 3,3 Mds$ un an plus tôt, pour des revenus de 62,1 Mds$, en hausse de 2,5%. Le bpa ajusté est ressorti à 7,12$ contre 5,25$ de consensus. Le management a réitéré sa prévision d'un bpa ajusté allant de 16,25 à 16,55$ sur l'ensemble de l'exercice.