UnitedHealth relève ses prévisions

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UnitedHealth a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos et rehaussé ses estimations pour l'exercice pour la seconde fois cette année. Le leader américain de l'assurance santé table désormais sur un bénéfice ajusté par action allant de 18,3 à 18,8$, contre une fourchette antérieure allant de 18,1 à 18,6$. La nouvelle guidance comprend toujours un impact négatif estimé de 1,8$ du fait des effets de la crise sanitaire. Sur le trimestre clos, le groupe a dégagé un bpa ajusté de 4,70$, contre un consensus de 4,43$. Les revenus de l'unité Optum, qui gère les prestations de médicaments et propose des services d'analyse de données de santé, ont grimpé de 17% à 38,3 milliards de dollars. Les revenus totaux ont augmenté de près de 15% à 71,3 milliards de dollars. Le bénéfice net est ressorti à 4,27 milliards de dollars et 4,46$ par titre, contre 6,64 milliards un an avant.