UnitedHealth : perspectives de revenus solides, déception sur les profits

(Boursier.com) — UnitedHealth , le groupe américain d'assurance et de soins de santé, a annoncé lundi soir qu'il prévoyait un chiffre d'affaires d'environ 287 milliards de dollars pour 2021 et un bénéfice ajusté par action compris entre 18,75 et 18,90 dollars par action. La société a également dévoilé ses perspectives 2022, visant des revenus compris entre 317 et 320 milliards de dollars, et un bénéfice par action ajusté entre 21,10 et 21,60 dollars. Les flux de trésorerie liés aux opérations devraient osciller entre 23 et 24 milliards de dollars l'année prochaine, a indiqué la société. Le consensus 2021 était de 18,85$ de bpa ajusté pour 286 milliards de facturations. Pour 2022, il était de 21,65$ de bpa hors éléments et 312 milliards de dollars de recettes.