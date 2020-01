UnitedHealth offre des résultats mitigés

(Boursier.com) — UnitedHealth, groupe américain d'assurance et de soins de santé, a dévoilé un bénéfice supérieur aux attentes sur le trimestre clos, mais des revenus un peu courts. Le bénéfice net du quatrième trimestre s'est élevé à 3,54 milliards de dollars soit 3,68$ par titre, contre 3,04 milliards de dollars et 3,10$ par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 3,90$, contre 3,78$ de consensus de place. Les revenus se sont appréciés de 4,3% en glissement annuel pour atteindre 60,9 milliards de dollars, contre 61 milliards de dollars de consensus. Les primes ont progressé de 6% à 47,6 milliards de dollars, en ligne avec les attentes de marché. Les revenus de produits ont décliné en revanche de 11% à 7,6 milliards, contre 7,8 milliards de consensus. Le bpa annuel est attendu entre 16,25 et 16,55$ sur une base ajustée pour l'exercice entamé.