UnitedHealth met à jour ses prévisions

UnitedHealth met à jour ses prévisions









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — UnitedHealth , l'assureur santé américain, met à jour ce mardi ses estimations financières. Le groupe estime que les coûts du Covid-19 réduiront ses résultats 2021, mais table sur un profit ajusté en croissance de près de 9% et des revenus voisins de 280 milliards de dollars. Pour l'exercice 2020, le groupe envisage un bénéfice ajusté approchant de 16,75$ par titre, contre une fourchette allant de 16,50 à 16,75$ avancée en octobre. Le bpa ajusté 2021 devrait s'établir quant à lui entre 17,75 et 18,25$, alors que les revenus sont anticipés entre 277 et 280 milliards de dollars. Les dépenses liées au virus devraient impacter le bénéfice à hauteur de 1,8$ par titre.