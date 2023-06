UnitedHealth Group s'offre Amedisys pour 3,3 milliards de dollars

(Boursier.com) — UnitedHealth Group rafle la mise. Le géant américain de l'assurance santé va reprendre le fournisseur de soins à domicile Amedisys pour 101$ par action en espèces, surenchérissant sur l'ancien prétendant Option Care Health, qui avait pourtant trouvé un deal avec Amedisys le mois passé. L'accord valorise Amedisys environ 3,29 milliards de dollars.

L'intérêt pour le secteur de la santé à domicile a augmenté depuis la pandémie, car de plus en plus de patients et de soignants préfèrent accéder aux services médicaux depuis la sécurité de leur domicile. Amedisys, basée à Baton-Rouge, compte 522 centres de soins dans 37 États et sert plus de 455.000 patients par an. Option Care s'est dit "déçu" de l'annulation du précédent accord et recevra 106 millions de dollars d'indemnités de rupture d'Amedisys.