UnitedHealth dope ses prévisions financières

(Boursier.com) — UnitedHealth , groupe américain d'assurance et de soins de santé, a relevé ses prévisions ce vendredi à Wall Street, après un trimestre meilleur que prévu. Le groupe a dépassé les objectifs de Wall Street en matière de bénéfice trimestriel et a relevé sa guidance. UnitedHealth mise sur la croissance des adhésions dans son activité Medicare Advantage. Les adhésions à des régimes soutenus par le gouvernement tels que Medicare représentent un tiers des régimes d'assurance maladie de UnitedHealth. Dans le même temps, la reprise lente des procédures non urgentes a contribué à réduire les coûts médicaux de son unité d'assurance. Hors éléments, le bpa ajusté trimestriel a été de 6,26$ par action, battant le consensus. Les revenus ont totalisé 91,9 milliards de dollars, en croissance de 15%. Le bénéfice des opérations s'est amélioré de 16%. Le cash flow des opérations a atteint 16,3 milliards, alors que le cash flow ajusté a été de 5,1 milliards.

Les assureurs maladie bénéficient de l'inflation et des pénuries de main-d'oeuvre entravant le nombre de procédures non urgentes que les hôpitaux effectuent, ce qui entraîne une baisse des coûts des réclamations médicales. UnitedHealth a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2023 entre 24,50 et 25$ par action sur une base ajustée.