UnitedHealth dope ses prévisions financières

(Boursier.com) — UnitedHealth , la firme américaine d'assurance et de soins de santé basée dans le Minnesota, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 4,09 milliards de dollars soit 4,28$ par action, contre 3,17 milliards de dollars et 3,3$ par titre un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 4,52$, contre 4,41$ de consensus FactSet. Les revenus se sont élevés à 72,3 milliards de dollars, contre 65,1 milliards un an plus tôt et 71,3 milliards de consensus. Le groupe a par ailleurs rehaussé sa guidance de bénéfice ajusté par action dans une fourchette allant de 18,65 à 18,9$.