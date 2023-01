UnitedHealth dépasse les attentes

(Boursier.com) — UnitedHealth , le groupe américain d'assurance et de soins de santé, a publié pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 82,8 milliards de dollars, contre 73,7 milliards un an plus tôt. Le bénéfice des opérations a représenté 6,9 milliards de dollars, contre 5,5 milliards pour la période comparable, un an avant. La marge nette s'établit à 5,8% contre 5,5% un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 5,34$. Le consensus était de 5,17$ de bpa ajusté pour 82,6 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus totalisent 324,2 milliards de dollars, pour un profit des opérations de 28,4 milliards et une marge nette de 6,2%. Le bénéfice annuel ajusté par action atteint 22,19$.