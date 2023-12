UnitedHealth : cession annoncée

(Boursier.com) — UnitedHealth a accepté de vendre ses opérations au Brésil à un investisseur privé. Le groupe américain de soins de santé et d'assurance a révélé ce jour qu'il prévoyait de finaliser la vente au premier semestre de l'année prochaine et d'enregistrer en conséquence une charge essentiellement hors trésorerie de 7 milliards de dollars, en grande partie due à l'impact des pertes de change. Le repreneur est le fondateur et directeur général de la firme d'assurance santé Qualicorp, José Seripieri Filho. Une source de Reuters avait précédemment évalué le deal à 515 millions de dollars.