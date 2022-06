United Cloud choisit Witbe en Europe

(Boursier.com) — Witbe annonce un partenariat avec United Cloud, société de conseil en technologies basée en Serbie, Slovénie et Suisse, pour l'aider à offrir des services numériques "Best in class" à tous ses clients en Europe.

United Cloud et Witbe collaborent depuis 2019 sur l'assurance qualité de la vidéo haute définition des set-top-boxes. United Cloud et Witbe étendent cette collaboration pour superviser également la surveillance proactive de tous les services numériques de United Cloud, telle qu'elle est véritablement délivrée depuis de nombreux appareils vidéo grand public, y compris les Smart TV et les appareils mobiles.

Précédemment, le contrôle de la qualité véritablement délivrée ne pouvait se faire qu'au travers de longues et difficiles campagnes de mesures, impliquant d'importantes interventions humaines. Avec l'évolution des technologies et le besoin de mettre en production de plus en plus vite, cela devenait une gageure. Grâce à la technologie de Witbe et de ses Robots actifs, United Cloud peut désormais automatiser de vrais tests d'assurance qualité, prenant en compte de vrais appareils vidéo grands publics et contrôler pro-activement les effets de bords toujours complexes à analyser, qui peuvent dégrader l'expérience utilisateur.