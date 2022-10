United Airlines va encore renforcer l'Europe l'été prochain

(Boursier.com) — On ne change pas une formule qui marche. Fort d'un été 2022 réussi sur ses liaisons transatlantiques, United Airlines va poursuivre son offensive pour la prochaine période estivale en lançant trois nouvelles liaisons (vers Malaga, Stockholm et Dubaï) et en renforçant six lignes existantes vers Rome, Paris, Barcelone, Londres, Berlin et Shannon. Au total, United desservira 37 villes d'Europe, d'Afrique, d'Inde et du Moyen-Orient l'été prochain, soit plus de destinations que toutes les autres compagnies aériennes américaines réunies.

Le transporteur précise avoir enregistré des niveaux historiques de demande de voyages vers l'Europe pendant le dernier pic estival, en hausse de 20% par rapport à 2019. "Nous prévoyons un autre été chargé pour les voyages internationaux et nous sommes fiers de nous appuyer sur notre réseau mondial de pointe pour offrir à nos clients la plus large gamme de destinations et les options de voyage les plus pratiques", affirme Patrick Quayle, vice-président directeur de la planification du réseau mondial et des alliances chez United.