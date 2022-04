United Airlines : une expansion historique cet été entre l'Europe et les USA

(Boursier.com) — United Airlines se veut optimiste. Pour preuve, la compagnie américaine prévoit la plus importante expansion transatlantique de son histoire cet été avec des capacités supérieures de 25% aux niveaux de 2019 afin de répondre à une forte demande. Le transporteur ouvrira notamment cinq nouvelles destinations le 29 avril vers Londres, Milan, Bergen, Munich et Nice. La compagnie basée à Chicago va aussi ajouter cinq nouvelles destinations "en vogue" à son réseau : Amman en Jordanie, Bergen en Norvège, les Açores au Portugal, Palma de Majorque et Tenerife. De nouvelles liaisons qui ne sont desservies par aucune autre compagnie nord-américaine. United va également remettre en service 14 routes transatlantiques que la compagnie aérienne a historiquement desservies et va ajouter des fréquences sur six autres.

Grâce à cette expansion, United desservira plus de destinations transatlantiques que tous les autres transporteurs américains réunis et sera la plus importante compagnie au-dessus de l'Atlantique pour la première fois de l'histoire.

"Nous anticipons depuis longtemps une forte reprise de la demande, comme en témoigne notre vaste expansion stratégique en Europe, et avec ces nouveaux vols, nous sommes fiers d'offrir à nos clients plus d'options et d'accès que jamais auparavant", a déclaré Patrick Quayle, vice-président senior du réseau international et des alliances chez United.