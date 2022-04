United Airlines s'envole, retour des bénéfices en vue avec le boom de la demande

(Boursier.com) — United Airlines bondissait de plus de 7% en post-séance hier soir à Wall Street, dopé par un optimisme sans faille pour les mois à venir. La compagnie américaine compte en effet renouer avec les bénéfices au deuxième trimestre (et sur l'ensemble de l'exercice) alors qu'elle s'attend à ce que le boom de la demande de voyages lui permette de générer les revenus trimestriels les plus élevés de son histoire : "l'environnement de la demande est le plus fort depuis mes 30 ans dans l'industrie", a déclaré le directeur général du transporteur, Scott Kirby. Sur les trois mois clos fin juin, le management table sur un revenu total par siège-mille disponible en hausse de 17% par rapport à la même période en 2019, ce qui se traduira par une marge d'exploitation ajustée de 10%.

L'entreprise rejoint ainsi Delta en projetant un retour à la rentabilité alors même que l'industrie est aux prises avec des coûts de carburant considérablement plus élevés. La forte demande des consommateurs permet néanmoins aux transporteurs de faire face à cette flambée des prix du carburant, qui ont augmenté de 20% au cours du dernier mois. La facture carburant de United au premier trimestre était 20% supérieure à celle du trimestre précédent, et devrait encore augmenter de 19% en glissement trimestriel au cours des trois mois clos fin juin. Contrairement à leurs homologues européens, les compagnies aériennes américaines ne se protègent pas contre la volatilité des prix du pétrole. Elles cherchent généralement à compenser les augmentations du carburant par des tarifs plus élevés et en contrôlant vigoureusement leurs capacités. Chez United, ces dernières devraient encore être inférieures de 13% au niveau de 2019 deuxième trimestre.

Sur les trois premiers mois de l'année, United a essuyé une perte ajustée par titre de 4,24 dollars, contre un consensus de 4,22 dollars et un déficit de 7,50$ par action il y a un an, lorsque la pandémie a gravement frappé l'industrie du voyage. Les revenus ont atteint 7,57 Mds$, contre 3,2 milliards de dollars il y a un an, et 7,67 Mds$ de consensus.