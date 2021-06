United Airlines s'engage sur 15 futurs avions supersoniques 'propres'

Crédit photo © Boom Supersonic

(Boursier.com) — United Airlines croit en l'avion supersonique. La compagnie américaine a signé un accord avec Boom Supersonic afin d'acquérir 15 'Overture', le futur appareil supersonique destiné à l'aviation civile qui sera construit en 2025 et doit entrer en service en 2029. Le transporteur précise qu'il prendra possession de l'appareil une fois que ce dernier aura répondu à ses exigences en matière de sécurité, d'exploitation et de durabilité. Il dispose par ailleurs d'une option pour obtenir 35 avions supplémentaires.

Les entreprises travailleront ensemble pour répondre aux demandes d'United avant la première livraison. Une fois opérationnel, 'Overture' devrait être le premier avion commercial à ne pas émettre de carbone dès sa mise en service dans la mesure où il sera optimisé pour fonctionner qu'avec du 'carburant d'aviation durable' (SAF).

Avec un prix unitaire de 200 millions de dollars, l'accord est évalué à 3 milliards de dollars au prix catalogue. United est la première compagnie à s'engager fermement auprès de la société basée dans la banlieue de Denver.

"United poursuit son objectif de créer une compagnie aérienne plus innovante et plus durable, et les avancées technologiques d'aujourd'hui permettent d'inclure les avions supersoniques. La vision de Boom pour l'avenir de l'aviation commerciale, associée au réseau de lignes le plus robuste du secteur au monde, permettra aux voyageurs d'affaires et de loisirs d'accéder à une expérience de vol exceptionnelle", a déclaré Scott Kirby, PDG de United. "Notre mission a toujours été de relier les gens entre eux et maintenant, en travaillant avec Boom, nous serons en mesure de le faire à une échelle encore plus grande".

Capable de voler à une vitesse de Mach 1,7 - soit deux fois la vitesse des avions de ligne les plus rapides actuels - Overture permettra de relier plus de 500 destinations en près de deux fois moins de temps. Newark et Londres ne seront par exemple plus qu'à trois heures et demie de vol, tandis que des passagers pourront voler de San Francisco à Tokyo en seulement six heures. 'Overture', qui devrait ainsi succéder au Concorde sur ce segment de marché très prisé de la clientèle d'affaires, pourra accueillir jusqu'à 88 personnes à son bord.

Reste désormais à concrétiser cet incroyable projet. Boom a jusqu'à présent levé plus de 250 millions de dollars, mais les coûts de développement pour faire du premier vol de l'Overture une réalité devraient s'élever à 8 milliards de dollars, selon le fondateur et patron de l'entreprise Blake Scholl.