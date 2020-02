United Airlines retire ses prévisions, victime du coronavirus

(Boursier.com) — United Airlines saisit l'argument du coronavirus Covid-19 pour retirer sa guidance financière annuelle de revenus 2020. La compagnie aérienne américaine estime que l'épidémie actuelle de coronavirus est trop imprévisible pour établir de manière fiable des estimations et pour s'assurer que la guidance émise il y a deux mois soit encore accessible. United juge, dans une information à la Securities and Exchange Commission, que l'éventail des scénarios possibles est trop large pour fournir des indications sur les résultats à l'heure actuelle. Pour le seul premier trimestre, le transporteur aérien pense que les annulations de vols vers la Chine ne devraient en revanche pas affecter ses résultats, grâce aux économies faites notamment sur le carburant, ainsi que sur d'autres postes de dépenses. Ainsi, United table toujours sur un bpa ajusté du premier trimestre situé entre 75 cents et 1,25$. A plus long terme, la compagnie pense être dans une bonne position pour délivrer une croissance des résultats en 2021 et par la suite.