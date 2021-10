United Airlines reprend de l'altitude

(Boursier.com) — United Airlines, le transporteur aérien américain, a annoncé hier soir une perte 'hors éléments' pour le troisième trimestre fiscal, mais ses revenus ont dépassé les attentes. La perte trimestrielle ajustée par action a été de 1,02$, contre 1,65$ de consensus et 8,16$ de déficit par action un an avant. Les revenus ont totalisé 7,75 milliards de dollars, contre 2,49 milliards un an plus tôt, ce qui dépasse également les attentes de marché. La compagnie aérienne de Chicago semble donc se redresser, malgré la résurgence des cas de covid ralentissant les réservations et provoquant des annulations. Grâce à l'aide gouvernementale face à la pandémie, le bénéfice net consolidé par action est un profit de 1,44$. En outre, United estime que ses revenus du trimestre entamé devraient parvenir à 75% du niveau pré-pandémique de 2019, contre 68% sur le trimestre clos.