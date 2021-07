United Airlines réduit ses pertes au second trimestre

United Airlines réduit ses pertes au second trimestre









Crédit photo © United Airlines

(Boursier.com) — United Airlines, la compagnie aérienne américaine, a contenu ses pertes au second trimestre et dépassé les attentes de revenus, avec la reprise du trafic. Le groupe se montre confiant concernant le troisième trimestre fiscal, qui pourrait constituer un point d'inflexion, après une crise sanitaire qui a vu United aligner six trimestres consécutifs dans le rouge. Le transporteur aérien de Chicago a affiché une perte nette ajustée trimestrielle de 1,26 milliard de dollars et 3,91$ par titre, contre 2,6 milliards de déficit un an plus tôt. Le consensus était de 3,94$ de perte par action. Hors éléments, le groupe a perdu 434 millions sur le trimestre et envisage un retour à la rentabilité sur les troisième et quatrième trimestres. Les revenus opérationnels ajustés du second trimestre ont représenté 5,47 milliards de dollars, contre 1,47 milliard un an avant et 5,35 milliards de consensus.