United Airlines : profits supérieurs aux attentes



(Boursier.com) — United Airlines a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice de 641 millions de dollars soit 2,53$ par action, contre 461 millions de dollars et 1,69$ par titre un an auparavant. Le bénéfice ajusté trimestriel est ressorti quant à lui à 676 millions de dollars, 2,67$ par titre, alors que le consensus n'était que de 2,65$ à Wall Street. Un an avant, le bpa ajusté se situait à 2,40$ par titre. La compagnie aérienne américaine a réalisé par ailleurs des revenus trimestriels de 10,9 milliards de dollars, contre 10,5 milliards de dollars un an plus tôt et 10,9 milliards de dollars de consensus.