United Airlines prêt à acquérir 100 avions électriques régionaux

Crédit photo © United Airlines

(Boursier.com) — Après l'avion supersonique 'propre', United Airlines s'est engagé à acheter jusqu'à 100 petits avions électriques régionaux auprès de la start-up suédoise Heart Aerospace. A condition évidemment que cette dernière arrive à développer cet appareil censé entrer en service dès 2026. Le transporteur régional Mesa Air Group s'est également engagé à acheter jusqu'à 100 unités de cet appareil de 19 places capable de voler sur une distance de 250 miles (400 kilomètres). La branche de financement par capital-risque d'United et Breakthrough Energy Ventures prendront également une participation dans Heart Aerospace. United et Mesa exigeront que le modèle réponde à leurs "exigences en matière de sécurité, d'activité et d'exploitation" avant d'acheter l'appareil. L'accord s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par United pour éliminer ses émissions de carbone d'ici 2050.

Heart, qui a déjà levé 6,7 millions de dollars, s'attend à avoir besoin d'environ 500 millions de dollars pour développer et certifier l'ES-19, selon son directeur général, Anders Forslund. Le prix de l'ES-19 n'est pas encore connu car il pourra changer au cours du développement, selon le dirigeant interrogé par 'Bloomberg'. Heart ne s'approvisionne pas ou ne développe pas de nouvelles batteries pour l'avion et utilisera les modèles actuels disponibles sur le marché existant. "Il s'agit essentiellement du même type de cellules que l'on trouve dans une Tesla", a précisé Anders Forslund.