United Airlines plombé par une perte inattendue

(Boursier.com) — United Airlines, le transporteur aérien américain, chute de plus de 5% avant bourse à Wall Street. Le groupe a en effet dévoilé une guidance décevante pour le trimestre en cours, faisant état d'une perte inattendue du fait de la baisse de la demande. Ainsi, United table maintenant sur un premier trimestre fiscal déficitaire, avec les dépenses salariales et de carburant accrues et une demande faiblissante. La compagnie évoque de nouveaux modèles de demande saisonnière en janvier et février, avec un appétit pour les voyages qui a tendance à se calmer, restreignant la capacité du groupe à modifier ses tarifs. United espère tout de même que les revenus du deuxième trimestre soient meilleurs que prévu, et le groupe maintient ses prévisions de bénéfices pour l'année entière. Le revenu total par siège-mile disponible, indicateur du pouvoir de tarification, devrait augmenter de 22% à 23% au premier trimestre par rapport à l'année précédente, plus lent que la croissance de 25% attendue précédemment. Le groupe prévoit une perte diluée ajustée par action comprise entre 0,60 et 1$ au premier trimestre.

Cependant, ces mêmes nouveaux modèles de demande devraient renforcer le deuxième trimestre, avec des mois de pointe pour les voyages. Les revenus d'exploitation sont attendus en hausse d'environ 15% en glissement annuel... Notons par ailleurs que le concurrent du groupe,, Delta Air Lines, a lui confirmé ses perspectives pour le premier trimestre.