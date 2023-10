United Airlines plombé par la géopolitique

(Boursier.com) — United Airlines abandonnait 5% après bourse à Wall Street hier soir, alors que le transporteur aérien américain a pourtant dévoilé pour le troisième trimestre des résultats plus élevés que prévu. Le groupe prévoit toutefois un bénéfice plus faible pour le trimestre en cours en raison de coûts plus élevés et se montre prudent concernant l'impact du conflit au Proche-Orient. Le transporteur de Chicago table désormais sur un bénéfice ajusté par action allant de 1,50 à 1,80$ pour le trimestre se terminant en décembre, inférieur au consensus. Sur le troisième trimestre juste clos, United Air a affiché un bénéfice ajusté de 3,65$ par titre, quant à lui nettement supérieur au consensus de Wall Street. Les revenus passagers ont grimpé de 15% au troisième trimestre avec la demande de voyages internationaux. Le chiffre d'affaires du trimestre clos s'établit à 14,5 milliards de dollars contre 14,4 milliards de consensus. Néanmoins, la hausse des prix du carburant depuis juillet pèse sur la rentabilité, le groupe évoquant une augmentation de plus de 20% de ces coûts depuis mi-juillet. En outre, la réduction de capacité due à la suspension des vols vers Israël affecte aussi le groupe.