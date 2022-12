United Airlines passe une gigantesque commande auprès de Boeing

(Boursier.com) — Comme pressenti, United Airlines vient d'officialiser une commande historique auprès de Boeing. La compagnie aérienne américaine va acquérir 100 B.787, avec une option pour en acheter 100 supplémentaires. Il s'agit de la plus importante commande de Dreamliner de l'histoire de Boeing et du plus gros achat de gros porteur par un transporteur américain. United, qui a la possibilité d'opter pour les versions 8,9 ou 10 du 787, va également s'offrir 100 B737 MAX, exerçant des options pour 44 unités et passant une nouvelle commande pour 56 avions. Le transporteur devrait commencer à recevoir ses Dreamliner en 2024, les livraisons du MAX étant attendues sur la période 2024-2028.

"United est sorti de la pandémie en tant que première compagnie aérienne mondiale et porte-drapeau des États-Unis ", a déclaré le DG de United, Scott Kirby. "Cette commande renforce encore notre avance et crée de nouvelles opportunités pour nos clients, employés et actionnaires en accélérant notre plan visant à connecter plus de personnes à plus d'endroits dans le monde et à offrir la meilleure expérience dans le ciel".

Le prix catalogue total de la commande s'établit à environ 43 milliards de dollars mais les clients de Boeing comme d'Airbus obtiennent généralement d'importants rabais lors de la signature de ce type de contrat. Cet accord fera du Dreamliner le pilier de la flotte long-courrier du transporteur qui opère à l'heure actuelle une flotte de gros porteurs 100% Boeing. Les nouveaux Dreamliners remplaceront les 767 et 777 vieillissants d'United, tous les 767 devant être sortis de la flotte d'ici 2030.

La compagnie basée à Chicago s'était déjà distinguée en juin 2021 en dévoilant une commande de 200 737 MAX, dont 150 pour le plus grand membre de la famille, le 737-10, et 50 pour l'avion qui dessert le coeur du marché des monocouloirs, le 737-8. United prévoit désormais d'intégrer environ 700 avions à fuselage étroit et large au cours de la prochaine décennie, avec une moyenne de plus de deux appareils livrés chaque semaine l'année prochaine et plus de trois par semaine en 2024.

Pour Boeing, ce contrat permet de relancer la machine 787, un avion objet de multiples pépins au cours des dernières années.