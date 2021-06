United Airlines officialise son énorme commande de MAX et d'A321

(Boursier.com) — Comme attendu, United Airlines vient d'officialiser son énorme commande d'appareils Boeing et Airbus. La compagnie américaine va acquérir 200 737 MAX supplémentaires, dont 150 pour le plus grand membre de la famille, le 737-10, et 50 pour l'avion qui dessert le coeur du marché des monocouloirs, le 737-8.

"Notre vision "United Next" va révolutionner l'expérience de vol sur United, car nous accélérons notre activité pour répondre à la recrudescence du trafic aérien", a déclaré Scott Kirby, DG de United. "En ajoutant et en modernisant si rapidement un si grand nombre d'avions avec nos nouveaux intérieurs, nous combinerons un service convivial et utile avec la meilleure expérience dans le ciel, sur l'ensemble de notre réseau mondial de premier plan. Nous pensons que l'ajout de ces nouveaux appareils aura un impact économique significatif sur les communautés que nous desservons en termes de création d'emplois, de dépenses des voyageurs et d'expédition de biens et de services".

Cet achat porte à 380 le nombre d'avions commandés par United pour la famille MAX, dont 30 ont déjà été livrés.

Airbus n'est pas en reste puisqu'United va également acheter 70 A321neo. Cette nouvelle commande vient s'ajouter aux 50 A321XLR déjà acquis par United, portant l'engagement total de la compagnie à 120 appareils de la famille A321. "Une commande aussi importante de la part d'une grande compagnie aérienne comme United souligne que l'A321neo offre des capacités, des économies d'exploitation et une convivialité inégalées pour les passagers", affirme Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus.

Combinés aux commandes existantes d'Airbus et de Boeing, ces achats permettront à la compagnie aérienne d'introduire plus de 500 nouveaux avions monocouloirs au cours des cinq prochaines années, a souligné le patron d'United. Cette évolution de la flotte devrait permettre à United, aujourd'hui numéro trois du marché du transport aérien aux Etats-Unis, d'augmenter de près de 30% son offre de sièges sur son marché intérieur.

L'annonce du jour constitue logiquement la plus grosse commande d'avions de l'histoire du transporteur. Elle est évaluée à plus de 30 milliards de dollars aux prix catalogue, mais les compagnies ont l'habitude d'obtenir d'importants rabais lors de la signature de ce type de contrat.