United Airlines : l'aide de l'Etat ne suffira pas, réductions d'effectifs en vue

(Boursier.com) — L'aide massive du gouvernement américain pourrait ne pas suffire. United Airlines a averti ses employés d'éventuelles réductions d'effectifs et de baisses de salaires à long terme alors que la demande de voyages, actuellement presque inexistante, ne montre aucun signe d'amélioration. Les dirigeants de la compagnie aérienne ont indiqué, dans un mémo interne, que le programme de vols sera encore diminué en mai pour atteindre environ 10% des capacités prévues au début de l'année, alors que des réductions similaires sont prévues en juin. "Bien que nous n'ayons pas encore finalisé les changements de notre calendrier pour juillet et août, nous prévoyons que la demande restera comprimée pour le reste de l'année 2020 et probablement pour l'année prochaine", soulignent Oscar Munoz et Scott Kirby, respectivement directeur général et président d'United.

United a transporté moins de 200.000 personnes au cours des deux premières semaines d'avril, soit une baisse de 97% par rapport aux plus de 6 millions de voyageurs de la même période de 2019.

Plus de 20.000 employés ont déjà accepté les programmes de congé et de départ volontaires que l'entreprise a proposés ces dernières semaines afin de réduire ses dépenses opérationnelles. La compagnie basée à Chicago, qui comptait environ 95.000 salariés au début de l'année, a déclaré qu'elle renouvellerait ses efforts pour intéresser davantage de travailleurs. "Le défi qui attend United est plus grand que tous ceux que nous avons rencontrés au cours de nos 94 ans d'histoire", ont souligné les dirigeants. "Nous nous engageons à être aussi directs et transparents que possible avec vous sur les décisions qui nous attendent et sur l'impact qu'elles auront sur nos activités et sur vous".