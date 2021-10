United Airlines : grosse offensive en Europe l'été prochain

(Boursier.com) — Anticipant un bond de la demande après deux années entravées par la pandémie de coronavirus, United Airlines prévoit sa plus grande expansion en Europe lors de l'été 2022. La compagnie basée à Chicago va ajouter à partir du printemps prochain 10 vols transatlantiques à son réseau, ainsi que cinq nouvelles destinations "en vogue" : Amman en Jordanie, Bergen en Norvège, les Açores au Portugal, Palma de Majorque et Tenerife. Toutes ces nouvelles liaisons ne sont desservies par aucune autre compagnie nord-américaine. En outre, United ajoutera de nouveaux vols vers cinq destinations européennes populaires : Berlin, Dublin, Milan, Munich et Rome. Enfin, le transporteur reprendra 7 liaisons qui ont été interrompues en raison de la pandémie : Bangalore, Francfort, Haneda à Tokyo, Nice et Zurich.