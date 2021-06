United Airlines finaliserait les détails d'une commande d'avions de plus de 30 Mds$

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La méga commande d'United Airlines se précise. Selon les dernières informations obtenues par Reuters, la compagne basée à Chicago serait en train de finaliser un contrat de plus de 30 milliards de dollars au prix catalogue. Cette commande porterait sur près de 270 appareils répartis entre 200 Boeing 737 MAX et 70 Airbus A321neo. Une annonce officielle pourrait intervenir demain lors d'un rendez-vous avec les investisseurs.

L'accord serait le plus important du secteur depuis que la pandémie de coronavirus a mis à mal toute l'industrie aéronautique,éclipsant les récentes commandes de plus de 100 MAX de la part de Southwest Airlines. United a déjà acquis 25 monocouloirs Max en mars dernier. Mais en cas de confirmation, cette nouvelle méga commande auprès de Boeing apporterait un bol d'air frais au géant américain de l'aéronautique qui s'efforce de relancer les ventes du Max après deux crashs mortels et une longue immobilisation mondiale de l'appareil. Ces avions permettraient à United de mettre au rebut ses plus vieux Boeing 757, dont beaucoup datent du milieu des années 1990 et sont plus gourmands en carburant que les avions de dernière génération.

United est également déjà cliente de l'A321 d'Airbus. Il y a deux ans, elle a commandé 50 unités du futur A321XLR pour près de 7 Mds$ au prix catalogue. Elle devrait recevoir ses premiers appareils en 2024. Cette commande additionnelle d'A321neo constituerait ainsi une bonne nouvelle pour Airbus dans la mesure où United est considéré comme l'un des acheteurs les plus influents du secteur.

La compagnie a par ailleurs indiqué tabler sur un bénéfice imposable ajusté en juillet, ce qui serait son premier résultat positif depuis janvier 2020 avec la reprise des réservations.