United Airlines : expansion historique vers le Pacifique Sud

(Boursier.com) — United Airlines annonce la plus importante expansion de son réseau vers le Pacifique Sud avec notamment le lancement du premier vol sans escale entre San Francisco et Christchurch qui devrait commencer le 1er décembre. United sera ainsi le seul transporteur à relier directement les États-Unis et l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Avec 66 vols entre les États-Unis et l'Australie/la Nouvelle-Zélande chaque semaine, United opérera près de 40% de vols supplémentaires entre les deux régions l'hiver prochain par rapport à l'année dernière.

Le transporteur va lancer de nouveaux vols directs entre Los Angeles et Brisbane et Auckland et augmenter ses services depuis son hub de San Francisco avec des vols quotidiens vers Brisbane, deux vols quotidiens vers Sydney et des avions plus gros vers Melbourne.

United dessert déjà plus de destinations en Australie et en Nouvelle-Zélande que tous les autres transporteurs américains réunis, et aura désormais plus de vols et desservira plus de destinations dans la région depuis les États-Unis que toute autre compagnie dans le monde, précise le groupe de Chicago.