United Airlines : énorme perte sur le trimestre le plus difficile de son histoire

(Boursier.com) — United Airlines, qui a fait état d'une perte nette ajustée de 2,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, a annoncé hier soir que 6.000 salariés avaient accepté de quitter le groupe dans le cadre des efforts menés par la direction pour réduire ses coûts. La compagnie basée à Chicago, qui devrait avoir plus de 18 Mds$ de liquidités à la fin du troisième trimestre, estime qu'elle devrait brûler 25 Mds$ de cash par jour sur les trois mois clos fin septembre contre 40 M$ au deuxième trimestre.

La compagnie, dont les revenus ont chuté de 87% à 1,48 Mds$, a qualifié le trimestre clos du "plus difficile trimestre financier de son histoire". Elle reste prudente et continue à examiner et à annuler les vols sur une base mobile de 60 jours "jusqu'à ce qu'elle voie des signes de reprise de la demande". Elle estime qu'elle réalisera environ 35% de son programme de vols de l'an dernier au troisième trimestre. Elle a récemment indiqué qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 36.000 emplois dès le mois d'octobre lorsque les restrictions qui accompagnent les 25 milliards de dollars d'aide fédérale accordés au secteur aérien seront levées.

"Bien que cette crise sans précédent ait été difficile pour nos équipes, nous anticipons qu'United ait produit moins de pertes et brûlé moins d'argent au cours du deuxième trimestre que n'importe lequel de nos grands concurrents de réseau. Nous y sommes parvenus en prévoyant rapidement et précisément l'impact que le COVID aurait sur la demande de passagers et de fret, en faisant correspondre avec précision notre programme à cette demande réduite, en concluant le plus important accord de financement par emprunt de l'histoire de l'aviation et en réduisant les dépenses dans l'ensemble de notre activité. Nous pensons que cette action rapide et agressive a permis à United de se positionner pour à la fois survivre à la crise du COVID et capitaliser sur la demande des consommateurs lorsqu'elle reviendra de manière durable", a déclaré Scott Kirby, CEO du transporteur.