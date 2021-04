United Airlines : encore des pertes mais le ciel se dégage

Crédit photo © United Airlines

(Boursier.com) — United Airlines a essuyé de nouvelles lourdes pertes au premier trimestre mais voit la lumière au bout du tunnel. Sur les trois premiers mois de l'exercice, la compagnie basée à Chicago a essuyé un déficit net de 1,36 milliards de dollars ou 4,29$ par titre pour des revenus de 3,22 Mds$, en chute de 60%. Cela fait désormais cinq trimestres consécutifs que le groupe perd de l'argent. En données ajustées, la perte atteint 2,4 Mds$ et le bpa ressort à -7,5$ contre -7,08$ de consensus. United a déclaré avoir terminé le premier trimestre avec 21 milliards de dollars de liquidités, dont 7 Mds$ qu'elle n'a pas exploitées dans le cadre d'un programme de prêt du gouvernement américain.

"United est déjà en train de capitaliser sur la demande émergente et refoulée de voyages vers des pays où les voyageurs vaccinés sont les bienvenus. En fait, la compagnie a annoncé aujourd'hui de nouveaux vols internationaux à destination de la Grèce, de l'Islande et de la Croatie, sous réserve de l'approbation du gouvernement", a précisé le transporteur. "Ces mesures opportunistes permettent à United de se positionner pour retrouver un résultat net positif, même si la demande internationale d'affaires et long-courrier ne revient qu'à environ 35% en dessous des niveaux de 2019".

En termes d'Ebitda ajusté, le management estime qu'il pourrait renouer avec la rentabilité même si l'activité ne finit par être qu'environ 30% de ce qu'elle était en 2019. "Nous observons une voie claire vers la rentabilité", a ainsi déclaré le patron d'United Airlines, Scott Kirby. La société prévoit que son flux de trésorerie 'core' restera positif pour le reste de l'année 2021, après un retour en territoire positif en mars.

Sur le deuxième trimestre United anticipe des capacités en baisse d'environ 45% par rapport à la même période de 2019 avec une marge d'Ebitda ajusté négative d'environ -20% .