United Airlines dope ses prévisions !

(Boursier.com) — United Airlines, la compagnie aérienne américaine, grimpe avant bourse à Wall Street. Pour le deuxième trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 5,03$, contre environ 4$ de consensus et 1,43$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 14,18 milliards de dollars, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 12,1 milliards un an avant. Les ventes de billets montent en flèche. La semaine dernière, le rival Delta Air avait déjà annoncé des chiffres plus que convaincants. Les réservations internationales sont particulièrement fortes après la levée des restrictions liées à la pandémie. Pour capitaliser sur la demande de voyages internationaux, United a annoncé plus tôt cette semaine une deuxième extension de sa couverture du Pacifique cet automne avec de nouveaux vols.

Au troisième trimestre, la compagnie aérienne s'attend à une augmentation de 10 à 13% de ses revenus en glissement annuel avec une augmentation de 16% de sa capacité. Le groupe prévoit un bénéfice ajusté de 3,85 à 4,35$ par action pour le trimestre, tandis que le consensus de Wall Street était de 3,70$. United s'attend désormais à un bénéfice ajusté de 11 à 12$ par action pour 2023, contre 10 à 12$ estimés en janvier et 9,8$ de consensus.