United Airlines : des milliers de salariés en danger

(Boursier.com) — United Airlines met en garde contre les baisses de réservations et d'éventuels licenciements à venir en raison de la résurgence des cas de coronavirus et de nouvelles restrictions de voyage, affirme le 'Wall Street Journal', citant une présentation interne envoyée aux employés. Les réservations de la compagnie pour des voyages à court terme ont rapidement commencé à diminuer après que New York, le New Jersey et le Connecticut eurent déclaré qu'ils exigeraient que les personnes arrivant de 'points chauds' soient mises en quarantaine pendant 14 jours.

Selon le quotidien, la baisse la plus marquante a été observée à Newark, l'une des bases du transporteur, où les réservations nettes à court terme représentaient environ 16% du niveau de l'année dernière au 1er juillet. Quelques semaines auparavant, les réservations nettes y avaient grimpé à environ un tiers des niveaux de 2019.

Dans ces conditions, des dizaines de milliers de salariés pourraient recevoir des avis de "mise en garde", en vue de potentiels licenciements à partir du 1er octobre, lorsque les restrictions qui accompagnaient les 25 milliards de dollars d'aide fédérale accordés au secteur aérien seront levées. Plus de 20.000 employés ont accepté les programmes de congé et de départ volontaires que l'entreprise a proposés ces dernières semaines afin de réduire ses dépenses opérationnelles mais ces départs ne devraient pas être suffisants pour faire face au nouvel environnement.