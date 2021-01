United Airlines : de lourdes pertes

United Airlines : de lourdes pertes









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — United Airlines, victime de la crise sectorielle, a affiché au quatrième trimestre une perte importante, alors que ses revenus sur la période ont décroché de 69% en glissement annuel. La compagnie aérienne américaine a aligné sa quatrième perte trimestrielle consécutive, dans le contexte sanitaire que l'on sait. Le groupe entend réduire ses coûts de 2 milliards de dollars environ d'ici 2023. En attendant, la firme de Chicago a déploré un déficit ajusté de 2,1 milliards de dollars et 7$ par titre sur le trimestre clos fin décembre, contre un bénéfice de 676 millions un an avant. Le consensus des analystes était de 6,6$ de perte par action. Les revenus opérationnels ont représenté 3,4 milliards de dollars seulement, mais restent en ligne avec les attentes. Sur le trimestre entamé, United anticipe une chute des revenus de 65 à 70% et une réduction de la capacité de 51%. Durant le quatrième trimestre, le groupe a consommé en moyenne 33 millions de dollars par jour...