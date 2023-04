United Airlines : confiant pour 2023

(Boursier.com) — United Airlines gagnait du terrain après séance hier à Wall Street après la publication de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre et la confirmation de ses objectifs annuels. La compagnie de Chicago table toujours sur un bpa ajusté compris entre 10 et 12$, contre un consensus de 8,54$. Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a essuyé une perte ajustée par action de 63 cents contre 4,24$ un an plus tôt et un consensus logé à -73 cents. Les revenus ont bondi de 51% à 11,43 Mds$ avec des recettes passagers en hausse de 62% à 10,27 Mds$, en ligne avec les attentes. Le revenu total par siège-mile disponible, indicateur du pouvoir de tarification, affiche un bond de 22,5%, pour des capacités en hausse de 23% sur un an.

Sur le trimestre en cours, le transporteur anticipe un bpa ajusté par titre allant de 3,5 à 4$, contre 3,59$ de consensus, pour un chiffre d'affaires en hausse d'environ 15%. Le groupe devrait continuer à profiter d'une demande soutenue ainsi que de la baisse de ses coûts opérationnels.

"Je suis extrêmement fier de la performance de l'équipe United au cours du premier trimestre 2023. Notre performance opérationnelle à la pointe de l'industrie a contribué à un flux de trésorerie d'exploitation record au premier trimestre et nous place sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de coûts pour l'ensemble année", a déclaré le DG de United Airlines, Scott Kirby. "Nous surveillons attentivement les risques macroéconomiques, mais la demande reste forte, en particulier à l'international, où nous progressons deux fois plus vite que le taux national. Nous prévoyons que tous ces facteurs nous permettront d'atteindre notre objectif de BPA dilué ajusté pour l'ensemble de l'année".