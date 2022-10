United Airlines cartonne, Air France KLM en profite

(Boursier.com) — United Airlines s'envolait en post-séance hier soir à Wall Street, les investisseurs saluant les solides prévisions du transporteur pour le quatrième trimestre. La compagnie anticipe un bpa compris entre 2 et 2,25$ sur les trois mois clos fin décembre, contre un consensus de 96 cents. UAL avait d'ailleurs suspendu ses prévisions trimestrielles au début de la pandémie. "Malgré les inquiétudes croissantes concernant un ralentissement économique, les tendances actuelles de reprise post Covid chez United continuent de prévaloir", a déclaré le directeur général, Scott Kirby.

Le transporteur basé à Chicago a fait état d'un bpa ajusté de 2,81$ au troisième trimestre, contre une perte de 1,02$ un an plus tôt, pour des revenus de 12,88 Mds$ (7,75 Mds$ il y a un an). Des chiffres supérieurs aux attentes des analystes. Les coûts unitaires ont augmenté de 14,5%, hors carburant, en dessous des propres prévisions de United (+16%). La compagnie s'attend à ce que sa marge opérationnelle ajustée dépasse pour la première fois les niveaux de 2019 au quatrième trimestre. Elle a par ailleurs maintenu sa prévision d'une marge avant impôts d'environ 9% pour 2023, bien au-dessus des 4,3% attendus par le marché.

Les perspectives optimistes de United surviennent quelques jours après que son rival Delta Air Lines eut également indiqué prévoir un solide quatrième trimestre, une soif inassouvie de voyages soutenant les réservations malgré les risques croissants de récession. Les transporteurs américains bénéficient globalement de la plus forte demande des consommateurs en trois ans. La réouverture des frontières fermées avec la pandémie de Covid-19 ainsi qu'un dollar américain fort encouragent davantage d'Américains à voyager à l'étranger, tandis que les réouvertures de bureaux stimulent la demande de voyages d'affaires.

Cet optimisme profite aux compagnies européennes ce matin à l'image d'Air France KLM qui grimpe de plus de 3% sur le marché parisien.