United Airlines bondit à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — United Airlines prenait 6% après bourse à Wall Street hier soir. La compagnie aérienne américaine a affiché sur son quatrième trimestre des revenus de 13,6 milliards de dollars, en augmentation de 10% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a été de 2$ contre 2,46$ un an plus tôt. Bénéfices et revenus ont ainsi dépassé les anticipations des analystes. Néanmoins, le groupe prévoit de perdre de l'argent au premier trimestre fiscal du fait de l'immobilisation au sol des Boeing Max 9. Le transporteur anticipe ainsi une perte allant de 35 à 85 cents par titre sur la période. Quoi qu'il en soit, l'année 2024 devrait être nettement profitable, le bénéfice par action étant attendu entre 9 et 11$, soit une performance meilleure que prévu en milieu de fourchette.