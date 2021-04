United Airlines : 480 vols quotidiens domestiques supplémentaires en juin

(Boursier.com) — Le contraste entre le ciel européen et américain reste assez saisissant. Alors que le trafic aérien peine à repartir sur le Vieux continent, il est en train de retrouver son niveau pré-pandémie aux Etats-Unis. Dernier exemple en date, United Airlines va ajouter plus de 480 vols quotidiens à son programme domestique en juin afin d'offrir une moyenne de plus de 3.100 vols intérieurs vers plus de 240 destinations. Dans l'ensemble, United prévoit d'assurer 67 % de son programme de vols intérieurs et 60% de son programme global par rapport à juin 2019.

"Alors que les voyages de loisirs reprennent cet été, nous ajoutons de nouveaux vols à notre programme de juin vers les parcs nationaux, l'Alaska, Hawaï, la Floride et d'autres destinations populaires", a déclaré Ankit Gupta, vice-président de la planification et de la programmation domestique chez United.