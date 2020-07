United Airlines : 36.000 salariés pourraient perdre leur emploi

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Des milliers de salariés d'United Airlines pourraient perdre leur emploi. Comme pressenti depuis quelques jours, la compagnie aérienne a averti ses employés qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 36.000 postes, soit 45% de ses équipes américaines, à partir du 1er octobre, lorsque les restrictions qui accompagnent les 25 milliards de dollars d'aide fédérale accordés au secteur aérien seront levées.

"Nous vivons la crise financière la plus perturbatrice de l'histoire de l'aviation commerciale... La réalité est que United ne peut tout simplement pas continuer avec le nombre actuel de salariés après le 1er octobre dans un environnement où la demande de voyages est si déprimée", peut-on lire dans le mémo envoyé aux salariés. "Bien que la demande ait légèrement augmenté depuis son creux d'avril, notre activité devrait s'afficher en baisse de 75% en juillet par rapport à l'an dernier et nous prévoyons une baisse de 65% en août par rapport à l'an dernier".

Le transporteur espère que les licenciements secs seront moins nombreux que ces chiffres grâce notamment au plan de départs volontaires mis en place depuis plusieurs semaines.

L'avertissement d'United signale néanmoins l'ampleur des pertes d'emplois potentielles dans le secteur au cours des prochains mois outre-Atlantique, et ce malgré l'aide globale de 50 Mds$ accordée à l'industrie. La semaine dernière, American Airlines a indiqué qu'elle aurait plus de 20.000 employés de plus que nécessaire pour assurer un programme de vols réduits en fin d'année.